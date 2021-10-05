Финансовый аналитик оценил экономический ущерб глобального сбоя в соцсетях

Рынок ощутил последствия глобального сбоя в работе социальных сетей с 4 по 5 октября, считает финансовый аналитик Николай Кульбака, передает РЕН ТВ.

По словам эксперта, масштаб экономического ущерба будет зависеть от того, как быстро смогут устранить проблему. Сильнее всего, предрек Кульбака, рынок пострадает, если люди не смогут пользоваться сервисами более суток. «Рынок уже отреагировал на эту ситуацию — капитализация в ведущих IT-компаниях падает, акции идут вниз. Все зависит от того, насколько серьезен этот сбой, и какими причинами он вызван», — оценил он. Кульбака объяснил, что котировки акций могут быстро вернуться к исходным значениям. А если ситуация со сбоем серьезная и будет устраняться долго, стоит ожидать крупный ущерб, и «рынок действительно может просесть».

Аналитик считает, что под угрозой оказались не только IT-компании, но медиаимперии и даже мелкий, средний бизнес. «Очень много людей рекламируются через Instagram, продают через социальную сеть — вот их бизнес начнет нести потери. Хотя большая часть этих компаний на фондовом рынке не представлена, для них это будет проблема», — добавил он.

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени.