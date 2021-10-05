В Башкирии рассказали о возрождении традиций предков

В селе Преображеновка рассказали о создании ковров с башкирским орнаментом

В Стерлитамакском районе жители села Преображеновка возрождают традиции своих предков. Как сообщает ГТРК Башкортостан, там ткут ковры с башкирским орнаментом.

В прошлом году местная мастерская выиграла в конкурсе грантов главы республики и приобрела на полученные средства ткацкие станки. Учитель мастерской Флюра Акчулпанова начала заниматься коврами еще 13 лет назад. Она освоила ремесло и решила передать опыт младшему поколению.

«Два года тому назад приехали из администрации и задали мне такой вопрос: вы бы хотели обучать своему ремеслу? Я обрадовалась, сказала, что да», — поделилась Акчулпанова.

Сейчас в мастерской, открывшейся в прошлом году, занимаются ткачеством 16 человек. Самой старшей рукодельнице 84 года, а самой младшей — 6 лет.