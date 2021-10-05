Лидера партии Саакашвили лишили депутатского мандата

Парламент Грузии лишил депутатского мандата Нику Мелию, кандидата на пост мэра Тбилиси и лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которая была основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Как отмечает портал, политик принял решение отказаться от мандата самостоятельно после того, как правящая партия «Грузинская мечта» разорвала соглашение с оппозицией, ранее подписанное под эгидой Европейского союза (ЕС). На заседании за решение об отзыве депутатских полномочий у Мелии высказались 79 парламентариев, против — ни одного.

Ранее стало известно, что Мелия отказался от амнистии за участие в массовых беспорядках, которые произошли в Тбилиси на фоне участия российских депутатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Она была объявлена в начале сентября, однако политик заявил, что согласие на помилование будет означать признание вины.

«Мой окончательный ответ по вопросу амнистии — нет. Эти спекуляции, особенно в период предвыборной кампании, должны закончиться раз и навсегда», — заявил тогда Мелия.