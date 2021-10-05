Мужчина избил цепью и ударил ножом соседа из-за поврежденного забора

В одном из сел Захаровской поселковой общины на Украине между двумя соседями возник конфликт, в ходе которого один из них убил второго, сообщается на сайте Главного управления национальной полиции Одесской области.

По предварительным данным, у соседей возник конфликт из-за того, что один из них повредил забор второго. После этого 55-летний местный житель избил 45-летнего мужчину цепью по голове прямо на улице, а затем ударил его ножом в грудь, от чего тот скончался. Злоумышленник попытался спрятать орудие убийства и одежду, однако полицейские их нашли и задержали подозреваемого.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование ведется по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее полиция в Техасе задержала 17-летнего подростка, который во сне напал на сестру-близнеца с ножом и зарезал ее. Юноша утверждает, что проснулся в ее спальне, когда из ее шеи уже торчал нож. Когда он понял, что случившееся не сон, он включил свет, вынул нож и попытался оказать Меган первую помощь. Позже подросток побежал в другую комнату и вызвал службу спасения.