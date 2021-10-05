Зеленский пообещал до конца года внести в Генассамблею ООН резолюции по Крыму

Украина до конца 2021 года внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленные резолюции о ситуации в Крыму, пообещал президент Владимир Зеленский. Об этом 5 октября сообщает «Интерфакс — Украина».

«До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова», — заявил Зеленский.

В конце сентября Зеленский, выступая на 76-й Генассамблее, сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Он также заявил, что организация плохо справляется с проблемами терроризма, вооруженной агрессии и с пандемией коронавируса.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что ООН уделяет внимание только решению «удобных» для себя проблем. «С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН», — отметил министр.