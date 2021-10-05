Путин раскрыл способ избежать ошибок прошлого в будущем

Президент России Владимир Путин считает, что, для того чтобы в будущем избежать ошибок прошлого, необходимо хорошо знать историю, а значит, уметь анализировать информацию, понимать причины и последствия событий. Такой способ он раскрыл на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что, на его взгляд, «очень важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена». При этом для изучения истории нужно пользоваться всем арсеналом средств, чтобы «научить человека думать».

«Именно в этом случае мы более осознанно будем воспринимать сегодняшний день и будем понимать, что и как мы должны делать сегодня для того, чтобы обеспечить завтрашний день», — пояснил Путин. По его словам, для этого нужны и важны исторические знания.

Кроме того, умение человека анализировать и воспринимать полученные данные помогут ему иначе взглянуть на происходящие в настоящее время события и осознать, что нужно сделать для того, «чтобы завтрашний день обеспечить».

Ранее Путин объявил 2023-й Годом учителя. Президент отметил, что следующий год является годом 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского. Подготовка к проведению Года учителя начнется скоро. Кроме того, российский лидер призвал лауреатов конкурса «Учитель года» принять в ней участие.