Названы прозвища жены и дочери Трампа в Белом доме

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания получила в Белом доме прозвище «Рапунцель». Об этом пишет в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» экс-секретарь официальной резиденции Стефани Гришэм, передает Business Insider.

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По ее словам, сотрудники администрации Трампа называли так первую леди США за то, что она практически не покидала Белый дом, пренебрегая своими обязанностями. Уточняется, что жена Трампа жила в обособленных комнатах вместе со своими родителями и сыном Бэрроном. Гришэм также утверждает, что некоторые сотрудники Секретной службы старались перевести к ней в охрану, чтобы поменьше бывать на мероприятиях и иметь больше свободного времени.

Кроме того, дочь бывшего американского лидера Иванка и ее муж Джаред получили прозвища «стажеры», отмечает The Independent. Гришэм признается, что супруги ассоциировались у сотрудников Белого дома с «отвратительными, титулованными всезнайками». По ее словам, Мелания Трамп «нашла это прозвище забавным и иногда использовала его сама».

Ранее стало известно, что Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом Джилл Байден. Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.