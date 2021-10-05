В Уфе побит температурный рекорд 83-летней давности

В Уфе в ночь на 5 октября оказался побит температурный рекорд 83-летней давности. Об этом сообщает Bashinform.

На аэрологической станции Уфа-Дема была зафиксирована температура в -6,7 градуса.

По данным Башгидрометцентра, в 1938 году в этот день минимальная температура воздуха была -4,5 градуса.

20 сентября в Самарской области была зафиксирована аномально холодная погода, были побиты рекорды 1958 и 1944 года соответственно. Синоптики зарегистрировали экстремально низкую температуру сразу на двух территориях — в Новодевичье и в Авангарде.