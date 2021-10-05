Беременная женщина вышла из комы и узнала о рождении сына

Впавшая в кому из-за коронавируса британка Рутс родила сына Коби во время сна

Беременная жительница Великобритании Келси Рутс (Kelsie Routs), которую отправили в кому во время лечения от коронавируса, проснулась и узнала, что родила, пишет The Sun. Когда 23-летняя девушка заразилась COVID-19, она была на 28-й неделе беременности. В больницу пациентку доставили с затрудненным дыханием.

Врачи, опасаясь за здоровье ребенка, решили отправить женщину в искусственную кому. Рутс, проснувшаяся семь дней спустя, выяснила, что стала мамой мальчика пока спала. Врачи провели кесарево сечение. Сына молодая мать назвала Коби. Новорожденного и его мать продержали в больнице 40 дней, а потом выписали домой. «Впасть в кому, а затем выйти из нее, родить ребенка — это чудо», — призналась семья Рутс.

Ранее жительница Барнаула Наталья Ломакова стала матерью, находясь в коме. На 28 неделе беременности ее госпитализировали с коронавирусом. У пациентки диагностировали 100 процентов поражения легких, а также отказ ряда органов.