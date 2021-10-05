Глава банка пристыдил россиян из-за выплат на детей

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов пристыдил россиян, которые берут выплаты на детей, и предложил изменить нынешний порядок их получения. Для бедных и богатых граждан необходимо ввести заявительный характер на социальные пособия, цитирует слова банкира ТАСС.

Задорнов предложил выдавать пособия многодетным семьям через письменное заявление со стороны получателя средств. «Давайте простое действие: пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я хочу, чтобы мои дети получили вот эти 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок. Многие, я знаю, наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся. Этим мы сразу отсечем 20-25 процентов и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», — призвал банкир в ходе парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета в Совете Федерации.

По его словам, большие расходы на социальные пособия — детям и нуждающимся — заложены на три года. При этом не все должны получать детские пособия. «У нас в бизнесе, в банках, работают молодые люди, у них двое-трое детей, и это замечательно, это как раз рост населения страны. Но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которые получают люди в регионах, для которых это действительно вопрос жизни и смерти их семьи? Я этого просто не могу понять», — уточнил банкир, указав, что определять уровень доходов в семьях можно по количеству принадлежащей им собственности и автотранспорту.

Он также отметил, что количество субсидий, ежегодно направляемых в различные сферы экономики России, «превышает все разумные пределы» и оказывает искажающее воздействие на экономику. Так, в России многочисленные субсидии требуют примерно по 6 триллионов рублей ежегодно.

В начале августа в России начались разовые выплаты на детей в возрасте от шести до 18 лет в размере 10 тысяч рублей. Мера поддержки накануне учебного года затронула более 20 миллионов детей. Власти потратили на выплаты 204 миллиарда рублей.