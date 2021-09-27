Россиянам сообщили о новом порядке выплаты детских пособий

Россияне смогут получить ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка только на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет, к которому карта не привязана. Новый порядок выплаты детских пособий вступает в силу с 1 октября, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. При этом для получающих выплаты на счет по вкладу, номинальный счет или по почте все останется по-прежнему.

До этого Минтруд пояснял, что карта «Мир» нужна для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, а также ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

При этом по почте нельзя получить пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с 8 до 17 лет. Единоразовые выплаты на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.

В сентябре сообщалось, что Минтруд России прорабатывает изменения в правила начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Новшества предполагают изменения в постановление кабмина, согласно которым отсутствие дохода во время беременности не будет причиной отказа в господдержке.