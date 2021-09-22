Россия
 
Последние новости
Зеленский приготовился к консультациям по «Северному потоку-2»
Российским регионам предсказали потепление
Россиянка пожаловалась на угрожавшего убийством и стрелявшего из автомата соседа 
Планета пострадает из-за высоких цен на газ
Рост цен на газ оставит Европу без еды
Проработавший 55 лет водителем троллейбуса россиянин назвал свой любимый маршрут 
Глава НАСА заявил о желании встретиться с Рогозиным при первой возможности
Талибы собрались выступать на Генассамблее ООН
Natura Siberica вынужденно сократит выплаты сотрудникам
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам задумали запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

Госдума в октябре рассмотрит законопроект о запрете тратить детские пособия на ряд товаров
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"», в котором предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых россияне не смогут тратить пособия на ребенка. Об этом сообщают «Известия», информацию подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Прежде всего к товарам, на которые россияне не смогут тратить детские пособия, хотят отнести алкоголь и сигареты.

Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова предлагают создать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться.

Кроме того, законопроектом предусматривается появление механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. В качестве примера соответствующего механизма называется открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета», на который государство могло бы перечислять средства.

Как рассказал изданию глава пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев, речь идет о ежемесячных детских пособиях. Минимальный размер таких выплат может составить около 400 рублей, максимальный — более 29 тысяч рублей. Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в свою очередь отметил, что детские пособия должны тратиться только по назначению. «Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям. Поэтому, когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим», — подчеркнул он.

О том, что депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить тратить детские пособия на покупку сигарет и алкогольных напитков, сообщалось в июле. В Курганской областной Думе считают, что детское пособие может быть потрачено только на товары и услуги, которые предназначены для ребенка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кудрин призвал помогать нуждающимся семьям для снижения бедности вдвое
Россиянка потратила пособия для ребенка-инвалида на себя
В Госдуму внесли законопроект о запрете тратить детские пособия на ряд товаров
Другие материалы рубрики
Россия00:0230 августа

«Мы проявили мягкотелость»

Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
13:3321 сентября

В школах Москвы пройдут уроки предпринимательства

13:0821 сентября

Депутат Луговой отреагировал на обвинение России в смерти Литвиненко

13:0721 сентября

Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами политических партий

Россия00:0128 августа

«В США Ельцин нес ахинею»

Последний министр СССР — о крахе страны, бастующих шахтерах Донбасса и пьяных толпах в Москве
12:5521 сентября

Патрушев назвал AUKUS направленным против России и Китая военным блоком

12:5221 сентября

Пассажирка такси погибла в ДТП в Москве

 
12:4621 сентября

Кремль ответил на заявление ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко

Россия00:0126 августа

«Стало больше разрывов легких»

Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
12:4521 сентября

Кремль прокомментировал заявление Турции по выборам в Крыму

12:3921 сентября

Психолог оценил действия продолжившего лекцию пермского профессора

12:4721 сентября

В Президентском фонде культурных инициатив рассмотрели конкурсные проекты

Россия
Российский иммунолог объяснил причину тяжелого течения CОVID-19 у детей
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
Тела двух мужчин и женщину без сознания нашли возле магазина в Москве
Продолживший во время стрельбы лекцию профессор ПГНИУ объяснился
В России завершились выборы.
Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
Коммунальную технику Москвы подготовили к осенне-зимнему периоду
«У Ленина отобрали кошелек и выкинули из машины»
 
Все материалы
Мир
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границах с Белоруссией
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Стало известно число проголосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Названа причина смерти нелегалов из Белоруссии на границе с Польшей
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал про дружбу с президентом Таджикистана
Все материалы
Экономика
Российским рыбакам повысят налоги
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
«Роснефть» приблизилась к праву на использование «Северного потока-2»
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Яндекс.Такси направит 20 миллионов рублей на обучение водителей IT-профессиям
Высокое давление.
ТОАЗ попросил ФАС запретить покупку своей доли двум малоизвестным компаниям
В России насчитали миллионы просроченных кредитов
Все материалы
Силовые структуры
В больницу к пермскому стрелку прислали полицию и ОМОН
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Опубликовано видео со стрельбой по машинам напавшего на пермский вуз
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Мать пермского стрелка на допросе рассказала о мечте сына стать полицейским
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли восемь человек, пострадали более десяти
В Челябинске арестованного за взятки главу отделения ПФР отпустили из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская телеведущая назвала причину развода с мужем
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Вассерман предложил учить школьников владеть оружием
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Telegram могут оштрафовать за пиратские копии книг
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Ведущий Первого канала назвал способ распознать у ребенка опасное заболевание
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Honda представила кроссовер BR-V второго поколения
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Минпромторг назвал размер скидки на покупку электромобилей
Как Land Cruiser 300, но пикап: показана долгожданная Toyota Tundra
Пикап сменил V8 на гибридную «шестерку»
В Москве во время движения загорелся электробус
Mohs Safarikar: чудовищно роскошный внедорожник для элитной охоты
Продаётся американский «джип» полувековой давности
Экоактивисты подали в суд на BMW и Mercedes-Benz
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
Все материалы