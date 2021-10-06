Экономист предрек повторение мирового кризиса 2014 года

Экономист Денис Ракша предрек повторение валютного кризиса 2014 года на мировом рынке в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, к этому может привести возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики. «Прекратит давать рынкам деньги, на которые у нас растут пузыри на фондовом рынке, и начнет повышать ставку. В прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что предугадать кризис практически невозможно. Ракша добавил, что также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары.

Ранее экономист Алексей Коренев заявил, что рост экономического цикла в мире закончен, потому риск кризиса, сменяющего подъем, крайне велик. По его словам, способствовать этому может и потенциальная четвертая волна коронавируса, и следующие за ней новые ограничения. В таком случае кризис может оказаться тяжелее Великой депрессии в США. Коренев обратил внимание на то, что фондовый рынок, который еще вчера установил рекорд, сегодня достиг очередного максимума — это говорит о том, что рынки растут крайне быстро, но не всегда обоснованно, что резко увеличивает риск кризиса.