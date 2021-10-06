Кризис поставок ударил по восстановлению Германии

Нехватка материалов и длительные сроки поставок ударили по спросу на немецкие промышленные товары. Как сообщает Bloomberg, восстановление страны может замедлиться в последние месяцы 2021 года из-за снижения спроса.

Промышленные заказы упали на 7,7 процента в августе, что оказалось хуже прогнозов экспертов Bloomberg. Особенно сильно от кризиса поставок пострадала автомобильная промышленность. Заказы этой отрасли упали на 12 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В докладе министерства экономики говорится, что производство Германии, вероятно, столкнется с существенными преградами в ближайшие месяцы. Во всем мире не хватает ресурсов, а поставки задерживаются из-за локальных локдаунов.

«Если это приведет к более значительному, чем ожидалось, падению промышленного производства, прогнозы роста в третьем квартале и на 2021 год в целом снизятся», — рассказал главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне Клаус Вистесен. Министерство экономики отметило, что снижение спроса может быть связано с большим количеством заказов в предыдущие месяцы.

Некоторые крупные аналитические центры уже пересмотрели свои прогнозы роста экономики Германии. Так, например, институты Ifo и DIW считают, что восстановление ожидается только в 2022 году. При этом инфляция в стране находится на самом высоком уровне почти за три десятилетия. Политики настаивают, что рост цен носит временный характер, однако некоторые финансисты предупреждают о риске более устойчивой инфляции.

