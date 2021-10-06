Союзы писателей Дагестана и Палестины договорились о сотрудничестве в области литературы

Союзы писателей Республики Дагестан и Палестины подписали соглашение о сотрудничестве в области литературы. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подписания соглашения прошла в Театре поэзии в Махачкале. В рамках договора организации планируют «регулярно обмениваться последними достижениями в области литературы», а также сотрудничать при переводе материалов, проводить совместные поэтические фестивали и конференции, принимать участие в работе семинаров и организовывать обмен делегациями.

Глава союза писателей Палестины Мурад Аль-Судани на встрече заявил, что многие палестинские писатели знают о южной российской республике по книге «Очаг мой, Дагестан» Расула Гамзатова. В 2023 году в России пройдет празднование 100-летия дагестанского поэта и писателя. Планируется, что литературное сообщество Палестины примет участие в торжествах.

Ранее сообщалось, что в Дагестане стартовал II Международный фестиваль национальных театров. Спектакли будут исполняться на национальных языках с синхронным переводом на русский.