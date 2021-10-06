Россияне массово устремились на отдых в одну зарубежную соседнюю страну

Приграничная служба Финляндии: турпоток из России в сентябре увеличился на 40 процентов

Российские путешественники массово устремились на отдых в Финляндию — осенью зафиксировано 40-процентное увеличение въезжающих из России в соседнюю зарубежную страну. Об этом сообщает Tourprom.

Как уточнили в Приграничной службе Финляндии (RAJA), данные сравнивались с аналогичным периодом 2020 года, когда ограничения на въезд были более серьезными. Сейчас же граница для россиян, которые хотят попасть в европейское государство с целью туризма, закрыта, однако 13 тысяч отечественных путешественников все равно смогли пересечь ее в сентябре.

При этом уточняется, что россияне в основном приезжали через один регион — Северную Карелию. «В то время как россияне составляли 77,5 процента от общего числа пересекающих границу в сентябре на границе Северной Карелии, финны составляли 19,5 процента, а остальные 3 процента составляли граждане других стран. Увеличение трафика объясняется изменением ограничений на поездки», — представили данные о турпотоке в ShengenVisaInfo.

Источник добавил, что Финляндия сейчас пускает вакцинированных туристов, однако препарат «Спутник V» пока не признавался государством.

Ранее Финляндия заявила, что увеличит выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября. По словам директора департамента консульских услуг МИД республики Паси Туоминена, заявления будут приниматься от россиян, отправляющихся в популярную европейскую страну с деловыми целями, и от тех, у кого есть истекшая мультивиза.

При этом в августе власти Финляндии продлили запрет на въезд в страну российских туристов. Как и прежде, въехать на ее территорию может лишь узкий круг лиц — хозяева недвижимости, родственники граждан Финляндии, обладатели вида на жительство, студенты и так далее.