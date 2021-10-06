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Газ взорвался в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Рябовском шоссе на третьем этаже жилого дома произошел взрыв газа. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, в результате взрыва повреждены фасад дома и остекление. Жителей дома эвакуируют.

По данным источника ТАСС, пострадал один человек, он передан сотрудникам скорой помощи. Пожара после взрыва газа не последовало.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Из-за взрыва частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия, возгорания не последовало.

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