Газ взорвался в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа

В Санкт-Петербурге на Рябовском шоссе на третьем этаже жилого дома произошел взрыв газа. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, в результате взрыва повреждены фасад дома и остекление. Жителей дома эвакуируют.

По данным источника ТАСС, пострадал один человек, он передан сотрудникам скорой помощи. Пожара после взрыва газа не последовало.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Из-за взрыва частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия, возгорания не последовало.