Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной в крови

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для рекламы новой коллекции собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 24-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами и без одежды, размазывая по телу искусственную кровь. Этой публикацией Дженнер анонсировала выход линейки в сотрудничестве с фильмом «Кошмар на улице Вязов», которая приурочена к Хелоуину. Публикация набрала больше 14 миллионов просмотров.

Пользователи сети оценили новость и внешний вид предпринимательницы в комментариях. «Боже, вау», «Королева Хеллоуина», «Какая крутая идея!», «Не может этого быть!», «Кайли, это потрясающе!» — высказались они.

В августе Кайли Дженнер снялась в бикини из 24-каратного золота за сотни тысяч рублей. В рекламной кампании новой коллекции собственного косметического бренда Kylie Cosmetics она позировала в костюме, состоящем из топа, плавок и юбки длины мини. Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер (Natalia Fedner), его стоимость составила 5071 доллар (370 тысяч рублей).