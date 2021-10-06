У актрисы сериала «Убойная сила» обнаружили опухоль в сердце

У российской певицы и актрисы Натальи Лапиной обнаружили опухоль в сердечном клапане. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что теперь ей требуется операция на открытом сердце, из-за которой она впервые испытывает такую сильную тревогу. «Очень неожиданно. Я просто готовилась к операции на глаза, и нужно было исключить кардиологию, так как там все связано. Сделали сложный тест, эхокардиограмму через ЖКТ к сердцу, и не исключили», — написала она.

По словам Лапиной, речь идет не о злокачественной опухоли, но врачи сказали, что медлить с хирургическим вмешательством нельзя. Она добавила, что это редкий диагноз, который может привести к тяжелым последствиям.

58-летняя Лапина была солисткой рок-групп «Адвокат» и «Рандеву». В качестве актрисы она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Солдаты удачи», «Государственная граница», «Жизнь Клима Самгина», «Дон Сезар де Базан», «Собачье сердце» и «Остров погибших кораблей».