Советский и российский певец Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов», которая полетела на Международную космическую станцию (МКС) во вторник, 5 октября. Об этом исполнитель написал на своей странице во «ВКонтакте».

В новой публикации в соцсети 67-летний артист напомнил, что ранее медийные личности уже показывали свои умения на сцене театра, в танцах, в бассейне, на манеже цирка и в фигурном катании на льду.

«Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — возмутился Лоза, отметив, что ради рекламы знаменитости готовы «тушить пожары и вырезать аппендиксы». Но подобную работу, по мнению исполнителя, необходимо оставить профессионалам.

Ранее, 5 октября, российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в составе «киноэкипажа» отправились на околоземную орбиту, на борт МКС, где в ближайшее время пройдут съемки фильма «Вызов». Картина станет первой в истории художественной лентой, снятой в космосе.

