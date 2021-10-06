Антрополог назвал истинные причины миграционного кризиса в Европе

Европейский миграционный кризис, начавшийся в 2015 году, был в том числе связан с тем, что годом ранее США и их союзники решили вывести часть своих сил из Афганистана и тем самым запустили в стране масштабный кризис на рынке труда. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился профессор антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти.

«Дело в том, что значительная часть молодежи, говорившая на английском, работала переводчиками, водителями, охранниками на иностранных военных базах, в агентствах ООН или НКО. А в 2014-м всех этих вакансий раз — и не стало. Это было одной из косвенных причин миграционного кризиса в Европе в следующем году. Так афганцы отреагировали на кризис в сфере труда», — рассказал он.

По словам Монсутти теперь, после полного вывода иностранных войск из Афганистана, ситуация может повториться.

В августе министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе выразил мнение, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Он призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза и оказать помощь странам, которые граничат с объединением.

Во время миграционной волны 2015-2016 годов более полутора миллиона выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки попали в страны ЕС. Этот миграционный кризис стал крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.