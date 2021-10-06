Жена влюбилась в девушку и пригласила ее в их с мужем семью

В Гамбурге, Германия, жена влюбилась в девушку, пригласила ее в их с мужем семью и рассказала о счастливой жизни втроем. Об этом сообщает Metro.

Несколько лет назад 28-летняя фитнес-тренер Саския Михалки (Saskia Michalki) познакомилась во время занятий с женщиной, 29-летней Луи (Lui). В то время Михалки уже была замужем за 34-летним Марцином (Marcin).

Девушки начали регулярно общаться и подружились. Вскоре выяснилось, что Луи — лесбиянка. Со временем дружба немок переросла в романтическую связь, и Михалки рассказала о любимой мужу. «Влюбившись в Луи, я столкнулась с большим кризисом идентичности. Я всегда думала, что влюбиться в кого-то нового можно только тогда, когда твои чувства к партнеру ослабевают, но это было не так», — сказала она.

Марцин с пониманием отнесся к чувствам жены и согласился познакомиться с Луи. Вскоре они стали жить втроем. По словам Михалки, между ее мужем и Луи сложились дружеские отношения, они стали почти как брат и сестра. Тем временем, сама девушка выбирает, с кем ей проводить время и спит попеременно с возлюбленным и возлюбленной. «У нас нет ощущения, что мы делим любовь, скорее, мы все складываем нашу любовь в одну большую корзину, и любви от этого становится еще больше», — отметила немка.

В будущем трио хочет завести детей и планирует встретить старость вместе.

Ранее сообщалось, что жена предложила привлекательной подруге мужа стать третьим членом семьи. Трио утверждает, что полиаморные отношения — это командная работа над общими целями, в которой учитываются характер и интересы каждого.