Россиянка переспала с грабителем и сдала его полиции

В подмосковном Звенигороде местная жительница переспала с пробравшимся в дом грабителем, но все равно сдала его полиции, так как наутро он украл полмиллиона рублей из ее сейфа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает KP.RU.

По данным издания, 40-летняя россиянка почти уснула в своем доме, когда услышала шум и поняла, что в дом пробрался посторонний. Это оказался грабитель, но хозяйка не испугалась, познакомилась с ним и даже переспала.

Однако позже грабитель нашел сейф, взял оттуда полмиллиона рублей и собирался скрыться. Но хозяйка к тому моменту уже вызвала полицию. В итоге вора поймали во дворе дома. Похищенные из сейфа деньги вернули хозяйке.

В настоящий момент с вором, 35-летний гражданин Армении, работает полиция.