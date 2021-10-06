Instagram-ник сестры Бейонсе выставили на продажу на «Авито» за 850 тысяч рублей

На «Авито» за 850 тысяч рублей продается ник американской певицы Solange в Instagram

В России выставили на продажу Instagram-никнейм американской певицы Соланж Ноулз, известной как Solange. Объявление было опубликовано на портале «Авито».

Стоимость ника оценивается продавцом в 850 тысяч рублей.

Аккаунт сестры Бейонсе под названием saintrecords был создан 2012 году, однако летом 2021-го исполнительница решила его переименовать. К тому времени на профиль артистки было подписано около пять миллионов человек. В настоящий момент у Solange новый ник — solangeknowles, а старый присвоил себе некто Алмат из России. Он заверяет покупателей, что отдает никнейм «за смешную цену», так как его можно перепродать в США за 50 тысяч долларов (примерно 3,6 миллиона рублей).

Объявление было опубликовано 1 октября текущего года. О продавце ничего неизвестно, в других объявлениях он предлагает услуги сонграйтинга и гострайтинга. Мужчина утверждает, что работал с такими российскими рэперами, как Ганвест, Инстасамка и Дава.

В сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом Сергея Шнурова. Продавец заверил, что певец лично подписал ему инструмент, стоя в очереди за чебуреками.