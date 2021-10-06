Российский врач назвала безопасную дозу соли в день

Диетолог Стукова: в день нужно употреблять не более пяти граммов соли

Относящуюся к важному элементу питания поваренную соль следует употреблять в ограниченном количестве: не более пяти граммов в день. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Наталья Стукова.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют потреблять не более 2 граммов натрия в день для взрослых. Это равно 5 граммам поваренной соли, пояснила диетолог.

По словам Стуковой, в указанное количество входит соль, содержащаяся в полуфабрикатах и консервах. Кроме того, некоторые продукты сами по себе могут быть источниками натрия.

Ранее сообщалось, что российские власти решили отучить граждан от чрезмерного употребления продуктов с переизбытком соли, сахара и жира. Согласно инициативе, ценники продуктов с нормальным значением соли, сахара, жира и трансжиров предлагается выделять зеленым цветом, а с их переизбытком — красным.

