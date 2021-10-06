Россиян решили отучить от соленых и жирных продуктов с помощью светофора

Российские власти решили отучить граждан от чрезмерного употребления продуктов с переизбытком соли, сахара и жира. Как сообщают «Известия», общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в России обязательную маркировку продуктов питания по принципу светофора.

Согласно инициативе, ценники продуктов с нормальным значением соли, сахара, жира и трансжиров предлагается выделять зеленым цветом, а с их переизбытком — красным. По словам председателя правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрия Янина, основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение количества диагнозов «ожирение».

В то же время исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что под «красную» категорию могут попасть многие обычные товары, включая сливки, творог и сметану, поскольку содержат жиры. Такая маркировка, в свою очередь, может дезориентировать россиян, считает эксперт. В пресс-службе Metro подчеркнули, что нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием. «Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, мы не знаем рацион клиента, и, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы», — отметили в компании.

В настоящее время в стране уже действует маркировка по типу светофора, однако она носит добровольный характер и почти не используется.