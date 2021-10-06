Пара придумала способ сэкономить на одежде и прославилась в сети

Жители Великобритании придумали способ сэкономить на покупке новой одежды и прославились в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Грейс и Райан Кенворд (Grace и Ryan Kenward) из Ноттингема рассказали, что приобретают в магазинах унисекс или оверсайз-вещи, которые могут носить вместе. Среди таких предметов гардероба — объемные свитера, толстовки, рубашки и футболки, а также мешковатые брюки, джинсы и шорты.

«Теперь мы тратим в два раза меньше денег на нашу одежду! Это очень удобно для пар, особенно для тех, кто одевается в одном стиле», — высказалась Кенворд и добавила, что в нынешнем сезоне им удалось сохранить 764 фунта стерлингов (75 тысяч рублей) за счет экономного шопинга.

По словам героев материала, чаще всего они покупают гендерно-нейтральные наряды в онлайн-магазине ASOS. «Обратите внимание на унисекс модели вещей, обычно они представлены в любом бренде!» — посоветовали супруги.

Отмечается, что Кенворды регулярно показывают свои образы в соцсетях. Так, на данный момент на страницу Грейс Кенворд в Instagram подписаны почти 60 тысяч человек.

Ранее в сентябре женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок. Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. Известно, что ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.