Женщина раскрыла способ купить свадебное платье за бесценок

Жительница Лестершира в Британии раскрыла способ купить свадебное платье за бесценок. Соответствующий материал публикует The Sun.

Клэр Луиза рассказала о том, что выходит замуж в следующем году. Девушка не искала образ для запланированного торжества специально, однако случайно обнаружила платье мечты, когда зашла за покупками в местный секонд-хенд. Речь идет о белом подвенечном наряде с декольте и поясом, который украшен жемчугом.

«Я тут же влюбилась в платье, но в тот день у меня не было при себе банковской карты. Когда я вернулась за ним, его цена была снижена вдвое: мне удалось приобрести наряд за 20 фунтов стерлингов (1985 рублей)», — поделилась героиня материала.

По словам Луизы, платье, на котором ей удалось сэкономить, село на ней безупречно. Отмечается, что британка планирует организовать свадьбу для 40 гостей, опираясь на бюджет в размере трех тысяч фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей).

Ранее в сентябре женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок. 38-летняя Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. Известно, что ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.