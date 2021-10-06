Россиянин на скорости выпрыгнул из машины во время ссоры с девушкой

В Екатеринбурге 31-летний россиянин выпрыгнул из машины из-за ссоры с девушкой и погиб

В Екатеринбурге 31-летний россиянин на скорости выпрыгнул из машины из-за ссоры с девушкой и погиб. Об инциденте сообщает «Комсомольская правда».

Во время движения автомобиля Honda по Тюменскому тракту мужчина отстегнул ремень, на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины. Девушка, которая находилась за рулем, пыталась вырулить, но пассажира затянуло под колесо. От полученных травм пассажир скончался.

По словам россиянки, во время поездки мужчина сильно нервничал.

Ранее в Тюменской области пьяный россиянин сжег дом 70-летней пенсионерки, которая его бросила. 45-летний мужчина поджег дрова и резину, которые принес в дом женщины. В суде рассказали, что в результате пожара сгорели дом и надворные постройки.