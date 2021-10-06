Экс-советница Белого дома рассказала об одержимости Трампа Путиным

Экс-советница Белого дома Хилл: Трамп был одержим не Россией, а президентом Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп был одержим российским президентом Владимиром Путиным и стремился быть похожим на него. Об этом рассказала экс-советница Белого дома Фиона Хилл в интервью телеканалу MSNBC.

Хилл отметила, что одержимость Трампа касалась не России как государства, а именно ее лидера. Она подчеркнула, что бывший американский президент находил в своем российском коллеге много качеств, которыми сам хотел бы обладать.

Ранее Хилл раскрыла новые подробности истории о красивой переводчице Путина на встрече с Трампом. Она согласилась с версией бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о том, что российский лидер умышленно выбрал своей переводчицей на переговорах с американским коллегой в Японии в 2019-м «привлекательную брюнетку».