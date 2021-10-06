Стало известно об укреплении отношений между Китаем и талибами

Уйгурские боевики из «Исламского движения Восточного Туркестана» (запрещено в РФ) покинули район у границы Афганистана с Китаем. Об стало известно источникам «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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Это произошло по настоянию «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), утверждают эксперты. Изгнания боевиков требовали власти Китая: они обвиняют уйгуров в провокациях и беспорядках, которые происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Эксперты предполагают, что перемещение уйгурских боевиков свидетельствует о том, что между талибами и Китаем укрепляются отношения. Сами боевики не комментировали произошедшее.

Китай неоднократно просил, чтобы «Талибан» разорвал связи с «Исламским движением Восточного Туркестана» в обмен на поддержку со стороны КНР. По некоторым данным, будучи у власти еще в 1990-х годах, талибы позволяли уйгурам действовать на своей территории, сохраняя связь с террористами и после своего свержения в 2001 году. Еще до того, как «Талибан» снова пришел к власти в августе 2021-го, Пекин якобы предлагал помощь в захвате страны и сотрудничество в обмен на выполнение ряда условий — в том числе разрыва контактов с «Исламским движением».

