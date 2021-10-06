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В США призвали немедленно позволить сотрудникам ООН вернуться в Эфиопию

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: сотрудникам ООН должны позволить вернуться в Эфиопию
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Фото: Yana Paskova / Reuters

В США призвали немедленно позволить сотрудникам ООН, которых власти Эфиопии объявили персонами нон грата, вернуться в страну. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совбеза, ее цитирует ТАСС.

По словам Томас-Гринфилд, действиям властей Эфиопии нет оправдания.

«Персоналу должно быть немедленно позволено вернуться. Работа срочная, одна из [задач] — остановить голод, пока не поздно», — сказала она.

1 октября сообщалось, что Эфиопия прогнала семь высокопоставленных чиновников ООН из страны, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела. В список лиц, подлежащих высылке, включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов. Их высылка спровоцировало международный скандал, результатом которого может стать наложение санкций на африканскую страну.

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