Украинского актера затравили из-за роли российского офицера

Актера Киевского академического театра драмы и комедии Виталия Салия стали травить соотечественники в соцсетях после того, как он исполнил роль офицера Военно-морского флота (ВМФ) России в сериале «Бухта глубокая». Среди тех, кто посчитал украинца предателем, оказалась писательница Лариса Ницой, опубликовавшая пост с обвинениями актера в Facebook.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил? Пока наши мальчики сидят в окопах, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного моряка» — написала Ницой.

Ранее стало известно, что защитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко поделился совместными фотографиями с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, после чего его затравили в сети за фото с россиянином.