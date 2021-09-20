Затравленный за фото с Киркоровым украинский телеведущий купил дом

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, которого в сети затравили за фото с российским певцом Филиппом Киркоровым, рассказал о покупке и строительстве загородного дома. Он поделился подробностями в своем Instagram.

Телеведущий опубликовал в аккаунте фото с супругой Кристиной на фоне строящегося дома. На участке уже возвели каркас из кирпичей и бетона, окна пока остались незастекленными. «У Остапчуков будет свое семейное гнездышко, юхууу», — написал телеведущий.

Супруги поделились новостью и в сторис. Они предположили, что смогут переехать в загородное жилье весной-летом 2022 года. Жена Остапчука также пообещала делиться результатами и нюансами строительства и ремонта с подписчиками.

В августе 2021 года Остапчука раскритиковали в сети за фотографии с Киркоровым во время отдыха на греческом Крите. Телеведущий поблагодарил певца за «теплый и дружный» вечер. Однако вскоре под одним из постов телеведущего появились негативные комментарии. Позже они были удалены.