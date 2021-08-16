Украинского телеведущего затравили за фото с Киркоровым

Украинского телеведущего Владимира Остапчука раскритиковали в сети за фотографии с российским певцом Филиппом Киркоровым. Кадры, спровоцировавшие скандал, появились в Instagram-сторис журналиста, сообщает РИА Новости.

Телеведущий встретился с артистом во время отдыха на Крите. Остапчук сделал с Киркоровым несколько фотографий и разместил их в своих социальных сетях. Журналист также поблагодарил певца за «теплый и дружный» вечер.

Сразу после публикации снимков в комментариях под одним из постов телеведущего затравили украинцы. Они напомнили, что недавно Киркорову запретили въезд на Украину на три года. «Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом», — обратился к Остапчуку юзер с ником petr_smolii. «Дно», — подвергла критике его снимки пользовательница exinazeya.

В настоящее время негативные комментарии и сторис с Киркоровым в Instagram-аккаунте Остапчука удалены.

12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу въезд сроком на три года. В пресс-службе ведомства пояснили, что приняли соответствующее решение 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины».