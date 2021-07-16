У бывшего президента Украины нашли резиденцию под Киевом

В украинском поселке Новые Безрадичи под Киевом была найдена огромная резиденция, которая принадлежит бывшему президенту страны Виктору Ющенко. Политик занимался строительством владений на протяжении 25 лет, сообщает «Страна.ua».
Поселок находится в 20 километрах от украинской столицы. Ющенко переехал туда в 2014 году. По данным издания, бывший глава государства приобрел семь соток в 1990-е годы, когда занимал должность главы Национального банка Украины.
На данный момент в распоряжении Ющенко находятся 3,5 гектара. Там располагаются особняк, гостевой дом, сад, мастерская, пчелиная ферма и ветряные мельницы. На территории есть несколько водоемов, на некоторых из которых оборудованы рыболовные мостики. На берегу также построили террасу с местом для барбекю.
Журналисты отметили, что рядом с участком вырыт канал шириной около трех метров. К особняку ведет заасфальтированная дорога, вдоль которой установлено уличное освещение, а в некоторых местах висят камеры видеонаблюдения.
В мае охранник ТСЖ раскрыл подробности о квартире жены президента Украины Владимира Зеленского. Недвижимость находится в Крыму, первая леди приобрела ее в 2013 году. По данным источника, супруги не продают жилье и не приезжают туда, однако оплачивают счета за коммунальные услуги.