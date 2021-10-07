В Крыму ответили на слова экс-главы Литвы о возвращении полуострова Украине

Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией. Так на его слова ответил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Очередное высказывание из серии "дурень думкой богатеет". Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», — отметил Аксенов. По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола.

По утверждению главы Крыма, «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание экс-главы Литвы о развале России. По его словам, Ландсбергису не стоит надеяться, что Крым вернется в состав Украины. Кроме того, перспективы распада реальны для Украины, которая была сформирована как государство с помощью Российской империи и Советского Союза, добавил он.

Витаутас Ландсбергис высказался об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины. Он отметил, что это произойдет лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени». Так, по его мнению, страна развалится, потому что все империи имеют свой конец.