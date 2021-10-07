В Литве понадеялись на скорый развал России

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины в беседе с изданием «День».

Политик считает, что это произойдет только после «развала» России, который он назвал «вопросом времени». «Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — заявил он.

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Ландсбергис также обратил внимание Украины на то, что в настоящее время Россия занимает принципиальную позицию по полуострову. «Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», — сказал он.

В августе президент Литвы Гитанас Науседа на саммите «Крымская платформа» пообещал, что республика будет работать над усилением санкций против России до тех пор, пока она не вернет Крымский полуостров под контроль Украины. «Литва никогда не признает оккупацию Крыма. Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым — это неотъемлемая часть независимой Украины», — сказал Науседа.

Крым отделился от Украины в марте 2014 года после референдума, на котором почти 97 процентов населения проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве голосование считают незаконным, поскольку вопросы целостности страны решаются только на общеукраинском референдуме.