В Госдуме ответили на слова бывшего главы Литвы о Крыме

Надежды Украины на возвращение Крыма являются тщетными, а слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса на эту тему — неудачная попытка «сказать что-то хорошее» украинскому изданию. Так на высказывание ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в мире есть только одна империя — США, а Украина им даже не союзник, а вассал. И мы сами вернулись в Россию, домой и ни в чьих возвращениях и освобождениях не нуждаемся и не желаем этого», — отметил Белик.

По его утверждению, на высказывание литовского политика можно ответить поговоркой: «глазами бы съели, да вот руки не дотянутся». Вероятно, Ландсбергис хотел что-то хорошее сказать, а получилось «очередное вранье».

Ранее Витаутас Ландсбергис высказался об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины. Политик отметил, что это произойдет только после «развала» России, который он назвал «вопросом времени». По его словам, страна развалится, так как все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз, добавил он.

Крым отделился от Украины в марте 2014 года после референдума, где порядка 97 процентов населения проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве голосование считают незаконным, потому что вопросы целостности страны решаются только на общеукраинском референдуме.