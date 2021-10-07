В Совфеде отреагировали на слова первого главы Литвы о развале России

Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны для Украины, которая была сформирована как государство с помощью Российской империи и Советского Союза. Так на слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По его словам, экс-главе ВС Литвы не стоит надеяться, что Крым вернется в состав Украины. «Они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что в основе заявлений Ландсбергиса лежит не реальный политический анализ, а постоянная злоба по отношению к России. Он считает, что Украина может стать цивилизованным государством лишь при дружественных отношениях с Россией. «Вообще-то сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики — это очень вероятно», — заключил Цеков.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что надежды Украины на возвращение Крыма являются тщетными, а слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса на эту тему — неудачная попытка «сказать что-то хорошее» украинскому изданию.

Витаутас Ландсбергис высказался об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины. Политик отметил, что это произойдет только после «развала» России, который он назвал «вопросом времени». Так, по его мнению, страна развалится, потому что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз, добавил он.