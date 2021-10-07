Экспортер рачков арестован за передачу миллиона рублей сотруднику ФСБ

Суд Барнаула арестовал бизнесмена Сергея Сушкевича, подозреваемого в передаче одного миллиона рублей в качестве взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предприниматель был взят под стражу на два месяца по ходатайству следователя.

По версии следствия, в сентябре оперативники ФСБ проверяли поступившую информацию о контрабанде водных биоресурсов. Под подозрение спецслужб попал Сушкевич, занимавшийся экспортом рачков, используемых в качестве корма для разведения креветок и крабов. После обыска в его офисе в городе Яровое сотрудники ФСБ изъяли 600 килограммов рачков, а также немецкий охотничий карабин Mauser M03, травматический пистолет Grand Power и патроны. На оружие не было разрешения.

Сушкевич разыскал одного из оперативников спецслужбы и предложил ему за миллион рублей вернуть оружие и рачков, которые являются очень ценным биоресурсом. Чекист сообщил о попытке подкупа начальству, и передача денег проходила уже под контролем спецслужб. Сушкевича задержали.

В 2020 году его осудили на два года условно за незаконный вылов биоресурсов, в результате которого был причинен ущерб окружающей среде в размере 7,6 миллиона рублей.