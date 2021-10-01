Россиянка за взятку пыталась завести уголовное дело на мужа

Жительница Брянска дала взятку следователю, чтобы он завел фиктивное дело на ее мужа

Россиянка дала взятку следователю, чтобы он завел уголовное дело дело на ее мужа. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Брянской области.

По данным следствия, 37-летняя жительница Брянска искала должностное лицо, которое за 30 тысяч рублей оформит фиктивные документы об уголовном преследовании.

Причем женщине нужно было дело определенного характера: это должно было быть уголовное преследование за «совершение им преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства в целях получения последним возможных преференций при обращении за политическим убежищем в США».

29 сентября в городском сквере жительница Брянска передала следователю УМВД деньги. Однако следователь сотрудничал с ФСБ, и сотрудники службы задержали ее. По части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») ей грозит до восьми лет лишения свободы.