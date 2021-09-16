ФСБ задержала российского судью после взятки от участника ОПГ

Следователи возбудили уголовное дело против судьи Георгиевского районного суда Ставропольского края Вадима Петрова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Яна Павлова.

По данным следствия, в октябре 2020 года судья получил один миллион рублей от адвоката, который представляет интересы фигуранта дела о вымогательстве и участии в организованной преступной группе (ОПГ). Незаконное вознаграждение предназначалось за назначение предполагаемому участнику ОПГ более мягкого наказания.

Судья был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки осенью 2020 года. 29 марта Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на привлечение Петрова к уголовной ответственности. На основании этого решения председатель СКР дал поручение на возбуждение дела.

Расследованием занялись следователи первого отдела по расследованию особо важных дел. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия по закреплению полученных доказательств.