Голливудского актера назвали в сети бродягой из-за его новой прически

Голливудский актер Хоакин Феникс вышел в свет с новой прической и подвергся критике в сети из-за внешнего вида. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Фотографы засняли 46-летнего актера на ковровой дорожке в день премьеры фильма C'mon C'mon на Нью-Йоркском кинофестивале. Феникс появился на публике в черных худи с капюшоном, брюках и кедах. Его волосы были выбриты посередине и сверху, а виски остались нетронутыми.

Читатели издания принялись обсуждать необычный имидж знаменитости. Некоторые сочли, что мужчина выглядит неотесанным, и назвали его бродягой. «Верни свои волосы, Хоакин! Что за залысина?», «Так он выглядит на 20 лет старше своего возраста», «Готов поспорить, что от него воняет», «Он выглядит как бродяга», «Что с волосами Хоакина Феникса?» — высказывались они.

Ранее в октябре внешний вид постаревшего актера из сериала «Друзья» напугал поклонников. Папарацци запечатлели 52-летнего Мэттью Перри на улицах Лос-Анджелеса. Он был одет в темно-серую футболку, белые шорты и черные кроссовки. «Как можно был так себя запустить?» — негодовали поклонники.