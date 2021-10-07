Курс евро упал

Курс евро на торгах на Московской бирже упал ниже 83 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже уровня 83 рублей за единицу, свидетельствуют данные площадки. В последний раз такая ситуация наблюдалась в июле прошлого года.

На момент публикации евро торговался по 82,94 рубля, что на 0,7 рубля, или на 0,8 процента, ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Доллар на момент публикации торговался по 71,78 рубля. Снижение по сравнению с предыдущей сессией составило 0,62 рубля, или 0,8 процента.

Две основные мировые валюты теряют стоимость относительно рубля на фоне резких изменений котировок газа в Европе. На протяжении большей части сентября и в начале октября фьючерсы с поставкой на нидерландском хабе TTF дорожали, однако 6 октября начали резко дешеветь.

На момент публикации цена ноябрьского фьючерского контракта равнялась 101,31 евро за мегаватт-час, или 1233,63 доллара за тысячу кубометров.