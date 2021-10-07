Британия столкнулась с дефицитом финансистов

Британия столкнулась с нехваткой сотрудников в финансовом секторе. Как сообщает Bloomberg, количество вакансий в этой сфере в третьем квартале более чем вдвое превышает уровень прошлого года.

Согласно информации консалтинговой компании Morgan McKinley и поставщика данных Vacancysoft, в период с июля по сентябрь появились 8343 новые вакансии в сфере финансовых услуг. В третьем квартале 2020 года компании искали всего 3575 человек. Только в сентябре появилось 2818 новых вакансий — это самый большой показатель за месяц с января 2014 года. Особенно активно ищут сотрудников на должности, связанные с риском и обеспечением соблюдения нормативных требований. Эти вакансии составляют 13 процентов от общего числа.

Рост количества свободных рабочих мест отражает ограничения при найме во время карантина, введенного для борьбы с пандемией. Сейчас же правительство ослабило меры против распространения коронавируса. «Банки первоначально сокращали свой персонал, теперь им снова нужны люди, чтобы присоединиться к их командам. Рынок приема на работу превратился в рынок кандидатов, которые имеют множество различных вариантов трудоустройства, что требует от компаний быстрее принимать решения о найме», — рассказал глава управления Morgan McKinley Бен Харрис.

О снижении количества финансистов в Британии уже заявляло Европейское банковское управление в августе 2021 года. Согласно его данным, около сотни самых высокооплачиваемых банкиров покинули Соединенное Королевство перед Брекситом, а финансовые предприятия перевели более семи тысяч своих сотрудников из Лондона в другие города стран Евросоюза.

