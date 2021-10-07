Дети иракского дипломата пострадали при пожаре в центре Москвы

В одной из квартир в центре Москвы произошел пожар, пострадали дети дипломата из Ирака

Небольшой пожар произошел в квартире семьи бывшего главреда газеты «Аргументы и факты» Владислава Старкова в центре Москвы. Пострадали четверо детей квартиранта — высокопоставленного дипломата из Ирака. Об этом сообщает «МК».

Все произошло в ночь на четверг, 7 октября. Загорелось пятикомнатное жилище в Большом Афанасьевском переулке. По сведениям «МК», там проживает семья сотрудника посольства Ирака с пятью детьми от 10 до 20 лет. Когда вспыхнул пожар, иностранцы постучались к соседке и попросили ее вызвать экстренные службы. Позже выяснилось, что в коридоре возле щитка произошло замыкание электропроводки.

В экстренных службах рассказали, что пожар возник на небольшой площади, однако обгорели стены и потолок. Четверо детей дипломата — 15-летний мальчик и девочки 10, 19 и 20 лет — надышались угарным газом и были госпитализированы. Сам глава семейства от помощи медиков отказался.