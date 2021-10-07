«Комитет солдатских матерей России» изменит формат работы после приказа ФСБ

Правозащитная организация «Комитет солдатских матерей России» призвала родителей не публиковать информацию о проблемах в армии, а напрямую обращаться к ним после того, как «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратили помощь военнослужащим из-за приказа ФСБ. Об изменении формата работы заявил зампредседателя организации Андрей Курочкин. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Курочкин заявил, что организация «не бросит в беде солдат» и будет продолжать свою деятельность. Также организация планирует обсудить свою работу с исполнительными органами, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда матери солдат после публикации информации о нарушениях в вооруженных силах признавались бы иностранными агентами.

«Мы уже проинформировали, чтобы матери сообщали о проблемах военнослужащих не публично на стене сайта, открытом источнике, а непосредственно к нам», — заявил Курочкин.

Также он подчеркнул, что организация матерей в Санкт-Петербурге не имеет отношение к общероссийскому комитету.

Говоря о приказе ФСБ, Курочкин выразил мнение, что документ может привести к увеличению числа самоубийств в армии и другим проблемам.

«Тотально увеличится количество самоубийств, сломанной психики, убитого здоровья, покалеченных судеб. Это законодательство античеловеческое вообще. Вы знаете о 0,01 процента происшествий в армии. Узнают о тех, где много трупов, во всем остальном давно цензура», — заявил он. Курочкин напомнил, что раньше в армии уже запретили мобильные телефоны.

О прекращении работы правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в связи с приказом ФСБ о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны, стало известно 6 октября. Правозащитники допустили, что смогут продолжить помогать по методической части, а также выразили надежду на то, что смогут вернуться к своей деятельности в ближайшие годы.