Трехметровый аллигатор набросился на упавшую в воду бездомную

Во Флориде на женщину, которая упала в воду, напал трехметровый аллигатор

В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, трехметровый аллигатор напал на женщину, которая упала в воду. Об этом сообщает издание Newsweek.

Пострадала бездомная американка. Перед инцидентом она сидела на дамбе, но не удержалась и свалилась в канал, где на нее набросилась рептилия. Крики женщины услышал прохожий и позвонил в экстренные службы.

Чтобы спуститься с дамбы, сотрудникам пожарной охраны понадобились пилы, лестницы и фалы. Тем временем полицейские пытались не подпустить к ним хищника, который оставался рядом и мог совершить еще одно нападение на людей.

Женщину подняли на берег в спасательной корзине и доставили в больницу. Она получила серьезные травмы.

После нападения Комиссия штата Флорида по охране рыбных ресурсов и дикой природы выдала разрешение на отлов аллигатора. Хищник был найден и, по данным местной пожарной охраны, усыплен. Его длина составляла 3,33 метра.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида пожилая женщина спасла свою собаку от аллигатора. 74-летняя Сьюзан Марчиано бросилась на хищника и заставила его отступить.