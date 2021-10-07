Мэр Белгорода ушел в отставку из-за видео с пытками в колонии

Мэр Белгорода Галдун признал, что его отставка связана с расследованием избиений в колонии

Мэр Белгорода Юрий Галдун ушел в отставку в связи с возбуждением Следственным комитетом дела из-за видео пыток в колонии. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал бывший глава администрации.

Он признал, что отставка связана с расследованием дела об избиениях. Вместе с тем Галдун не уточнил других подробностей. С 22 сентября он находится в отпуске.

Ранее о его отставке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, совет депутатов Белгорода на внеочередном заседании, которое состоится 13 октября, рассмотрит его заявление об уходе по собственному желанию.

В Белгородской области располагаются пять исправительных колоний. Так, в колонии №4 в Алексеевке отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, в настоящее время там находится Михаил Ефремов, адвокат которого рассказал, что артист не жаловался на пытки, пишет «Газета.Ru».